Récital Orgue Master Classe d'interprétation, 28 octobre 2021-28 octobre 2021, Saint-Savin.

Récital Orgue Master Classe d’interprétation 2021-10-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-29 Abbatiale de Saint Savin 1 place du Castet

Saint-Savin Hautes-Pyrénées Saint-Savin

Face au succès des deux dernières master classes d’improvisation avec l’organiste hollandais Sietze

de Vries en 2017 et 2018, ce dernier revient pour une troisième fois. C’est une grande chance pour

notre association de pouvoir organiser cette master classe, unique en France, avec cet organiste aussi

prestigieux et renommé.

Cette année nous ouvrons le stage à l’interprétation, en plus de l’improvisation. Nous prévoyons

également une journée de cours sur l’orgue du temple de Pau ainsi que deux jours sur l’orgue de

Cauterets, en plus des cours donnés à Saint-Savin.

Le stage sera ouvert à une dizaine d’étudiants. Deux concerts viendront ponctuer la semaine, l’un avec

Sietze de Vries et l’autre par les stagiaires : le traditionnel concert de clôture de la semaine de cours.

francoise.bayoumeu@wanadoo.fr

