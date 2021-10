Roubaix Eglise Saint Martin Nord, Roubaix Récital Orgue et Violon Eglise Saint Martin Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Eglise Saint Martin, le dimanche 15 mai 2022 à 15:00

Autour de la musique de chambre, l’orgue et le violon s’accorderont pour ce concert qui réunira Anne-Rita Desbonnet, violon, et Franck Zigante, orgue, tous deux professeurs au Conservatoire de Roubaix. Ce concert sera l’occasion pour eux de parrainer deux élèves prometteurs de leurs classes. Œuvres de A. Corelli, D. Buxtehude, J. S. Bach, J. M. Leclair.

Entrée 4 euros

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00

