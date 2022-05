Récital orgue et flûte Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Récital orgue et flûte Kaysersberg Vignoble, 12 juin 2022, Kaysersberg Vignoble. Récital orgue et flûte Kaysersberg Vignoble

2022-06-12 17:00:00 – 2022-06-12 18:30:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Venez assister à un beau récital d’orgue et de flute par Isabelle Zipfel, professeure au conservatoire Olivier Douchain de St Dié des Vosges et à l’école de musique Euterpe de Colmar et Francis Girardin, titulaire des orgues de l’église Ste Croix de Kaysersberg. Venez assister à un beau récital d’orgue et de flute par Isabelle Zipfel et Francis Girardin. +33 3 89 78 11 11 Venez assister à un beau récital d’orgue et de flute par Isabelle Zipfel, professeure au conservatoire Olivier Douchain de St Dié des Vosges et à l’école de musique Euterpe de Colmar et Francis Girardin, titulaire des orgues de l’église Ste Croix de Kaysersberg. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Récital orgue et flûte Kaysersberg Vignoble 2022-06-12 was last modified: by Récital orgue et flûte Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 12 juin 2022 Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin