Récital Orgue – Erwan le Prado

2022-06-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-25 Erwan Le Prado est titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Étienne de Caen, mène une carrière de concertiste international, se produit dans des lieux très réputés, et est professeur titulaire de la classe d'Orgue au Conservatoire de Caen. Le programme, célèbrera César Franck, né il y a 200 ans, avec des œuvres autour de "l'École de Sainte Clothilde", notamment César Franck, Charles Tournemire, jean Langlais. Le programme détaillé sera précisé sur le site web de la CDC VAM et par affichage.

