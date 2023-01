Récital Nay Nay Catégories d’Évènement: Nay

2023-03-11 – 2023-03-11

Pyrénées-Atlantiques Venez assister à ce récital organisé dans le cadre du printemps des poètes. Vous y découvrirez la Compagnie des Petits Concerts avec Eliane Saint-Jean, récitante et Jean-Jacques Dall’Acqua à l’accordéon et harmonica.

Inspiré par le spectacle de Jean-Louis Trintignant au Théâtre de l’Odéon en 2011 autour de trois poètes : Boris Vian, Jacques Prévert, Robert Desnos. ©LesPetitsConcerts

