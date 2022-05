Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Yiheng Wang Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Yiheng Wang Dinard, 26 juin 2022, Dinard. Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Yiheng Wang Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

2022-06-26 20:30:00 – 2022-06-26 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Yiheng Wang, au piano vous interprétera Lumière et bouleversements. Beethoven souhaite clairement plaire à son maître Haydn lorsqu’il compose la Sonate pour piano op. 2 n°2. Contrairement à la précédente sonate du même opus, son côté tourmenté et ombrageux fait place à une sorte de joie limpide ; il semble composer pour son propre plaisir et rend même hommage à son maître en introduisant un Scherzo qui rappelle les Menuets haydniens.

La Sonate pour piano n°8 op. 13, dite « Pathétique », marque le sommet de sa production pianistique avant 1800. Un trait caractéristique de cette sonate est l’introduction lente du mouvement initial qui rayonne ensuite sur l’ensemble de l’œuvre. La Wanderer Fantasie est d’une telle virtuosité, en particulier le dernier mouvement, qu’elle aurait dépassé les capacités pianistiques de Schubert lui-même ! Sa composition complexe transforme le piano en orchestre au point que Liszt en a réalisé une transcription pour piano et orchestre. Ce sera la seule de ses Fantaisies publiée de son vivant. Rose Assor Programme Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonate n° 2 en la majeur, op. 2 n° 2 | 1794-1795

Allegro vivace

Largo appassionato

Scherzo: Allegretto

Rondo: Grazioso Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonate n° 8 en do mineur « Pathétique », op. 13 | 1798-1799

Grave – Allegro di molto e con brio

Andante cantabile

Rondo: Allegro Franz Schubert (1797 – 1828)

Fantaisie en do majeur « Wanderer-Fantasie », D 760, op. 15 | 1822

Allegro con fuoco, ma non troppo

Adagio

Scherzo

Finale Dimanche 26 juin 2022 – 20h30 – Casino Barrière Dinard +33 6 08 16 26 12 Yiheng Wang, au piano vous interprétera Lumière et bouleversements. Beethoven souhaite clairement plaire à son maître Haydn lorsqu’il compose la Sonate pour piano op. 2 n°2. Contrairement à la précédente sonate du même opus, son côté tourmenté et ombrageux fait place à une sorte de joie limpide ; il semble composer pour son propre plaisir et rend même hommage à son maître en introduisant un Scherzo qui rappelle les Menuets haydniens.

La Sonate pour piano n°8 op. 13, dite « Pathétique », marque le sommet de sa production pianistique avant 1800. Un trait caractéristique de cette sonate est l’introduction lente du mouvement initial qui rayonne ensuite sur l’ensemble de l’œuvre. La Wanderer Fantasie est d’une telle virtuosité, en particulier le dernier mouvement, qu’elle aurait dépassé les capacités pianistiques de Schubert lui-même ! Sa composition complexe transforme le piano en orchestre au point que Liszt en a réalisé une transcription pour piano et orchestre. Ce sera la seule de ses Fantaisies publiée de son vivant. Rose Assor Programme Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonate n° 2 en la majeur, op. 2 n° 2 | 1794-1795

Allegro vivace

Largo appassionato

Scherzo: Allegretto

Rondo: Grazioso Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonate n° 8 en do mineur « Pathétique », op. 13 | 1798-1799

Grave – Allegro di molto e con brio

Andante cantabile

Rondo: Allegro Franz Schubert (1797 – 1828)

Fantaisie en do majeur « Wanderer-Fantasie », D 760, op. 15 | 1822

Allegro con fuoco, ma non troppo

Adagio

Scherzo

Finale Dimanche 26 juin 2022 – 20h30 – Casino Barrière Dinard Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Yiheng Wang Dinard 2022-06-26 was last modified: by Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Yiheng Wang Dinard Dinard 26 juin 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine