Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Vincent Mussat

2022-06-25 20:30:00 – 2022-06-25 Vincent Mussat, au piano vous interprétera Ma Pologne Bien Aimée, plusieurs morceaux de Chopin. « Les plaintes de la Pologne empruntaient à ces accents je ne sais quelle poésie mystérieuse qui, pour tous ceux qui l’ont véritablement sentie, ne saurait être comparée à rien… ». C’est ainsi que Franz Liszt s’exprime à propos de la musique de son ami Frédéric Chopin. En 1831, Chopin fête ses 20 ans et quitte sa Pologne natale à la conquête d’autres publics, en Autriche et en France. Quelques mois après son départ, le peuple polonais se révolte contre l’oppression russe qui sévit depuis de nombreuses années. Chopin, loin des siens, porte alors, dans toutes ses compositions, ce « mal du pays » mêlé à un sentiment patriotique qu’il exprime à travers des rythmes traditionnels héroïques et des chapitres intensément rêveurs. Ce voyage musical retrace la vie du compositeur, de Varsovie aux salons parisiens, en passant par son inspirante et douloureuse histoire d’amour avec George Sand. PROGRAMME : Frédéric Chopin (1810-1849)

Nocturne en ré bémol majeur, op. 27 n° 2 | 1835 Frédéric Chopin (1810-1849)

Scherzo n° 1, op. 20 | 1831-1832 Frédéric Chopin (1810-1849)

Fantaisie en fa mineur, op.49 | 1841 Frédéric Chopin (1810-1849)

Trois Mazurkas op.59 | 1845

Mazurka en la mineur

Mazurka en la bémol majeur

Mazurka en fa dièse mineur Frédéric Chopin (1810-1849)

Polonaise Fantaisie, op.61 | 1846 Frédéric Chopin (1810-1849)

