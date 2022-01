Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Victor Metral Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Victor Metral Dinard, 27 mars 2022, Dinard. Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Victor Metral Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

2022-03-27 – 2022-03-27 Casino Barrière 4 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Lancement du partenariat Musiques rive gauche et la fondation Jeunes Talents. Récital de piano, Amour-passion par Victor Metral Billetterie disponible dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme. Dimanche 27 mars 2022 – 17h – Casino Barrière +33 6 08 16 26 12 Lancement du partenariat Musiques rive gauche et la fondation Jeunes Talents. Récital de piano, Amour-passion par Victor Metral Billetterie disponible dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme. Dimanche 27 mars 2022 – 17h – Casino Barrière Casino Barrière 4 Boulevard Wilson Dinard

