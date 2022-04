Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Slava Guerchovitch

Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Slava Guerchovitch, 22 mai 2022, . Récital Musiques Rive Gauche et Jeunes Talents : Slava Guerchovitch

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22 Le concert de Slava Guerchovitch initialement prévu le 24 avril est reporté. Nous vous donnons rendez-vous avec Slava le dimanche 22 mai à 17h au Casino Barrière de Dinard. « Là, tout de suite, l’évidence d’un talent exceptionnel. Une dévoratrice passion anime ce corps si long et si fluet, dont il se sert avec une maitrise incroyable, osant la gestuelle excessive de certains des plus grands pianistes. Derrière les lunettes flambe un regard bleu prodigieux d’intelligence qui traverse l’apparence des choses. » – Jacqueline Dauxois, Festival de Menton 2017 PROGRAMME : Jean-Sébastien Bach 1685-1750

Prélude et fugue n°21

en si bémol majeur BWV 866 Franz Liszt 1811-1886

Après une lecture du Dante

“Fantasia quasi sonata”LW A55 Jean-Sébastien Bach 1685-1750

Caprice sur le départ de son frère bien aimé

en si bémol majeur, BWV 992 Maurice Ravel 1875-1937

