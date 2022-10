Récital « Méditation » Consulat Général d’Italie à Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Récital « Méditation » Consulat Général d’Italie à Paris, 13 octobre 2022, Paris. Le jeudi 13 octobre 2022

de 18h30 à 21h00

. gratuit La réservation nominative accompagnée d’un document d’identité seront obligatoires pour l’accès au Consulat Général.

Les Quatre Saisons du Luth par Simone Vallerotonda, concert de musique ancienne dans le cadre du Festival italien à Paris au Consulat Général d’Italie. Au Consulat Général d’Italie à Paris, le mercredi 13 à 18h30 se jouera un concert de musique ancienne par Simone Vallerotonda. Le récital « Méditation » explore l’univers de la musique française pour luth du XVIIe siècle par le biais de quatre suites dans quatre tonalités différentes, chacune associée à une saison et à l’une des quatre « humeurs » (mélancolique, sanguine, flegmatique, colérique). « Méditation » est aussi un hommage du luthiste romain à Pasolini en l’occasion du centenaire de sa naissance. Consulat Général d’Italie à Paris 5, Bd Emile Augier 75016 Paris Contact : https://consparigi.esteri.it/consolato_parigi/it/ 01 44 30 47 00 https://www.facebook.com/ItalyInParis/ https://www.facebook.com/ItalyInParis/ https://my.weezevent.com/recital-meditation-les-quatre-saisons-du-luth

