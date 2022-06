RECITAL LYRIQUE LA ROQUE SUR CEZE Catégorie d’évènement: La Roque-sur-Cèze

RECITAL LYRIQUE, 21 juillet 2022 21:00, LA ROQUE SUR CEZE. l’association Musica Roque propose pour son 2ème concert de la saison 2022, un voyage musical autour de la nuit présenté par la Soprano Emmanuelle De Negri et le pianiste Michel Chanard Jeudi 21 juillet à 21h

Église Saint Pierre de la Roque sur Cèze Entrée : 15€ , Membres : 10€ Gratuit pour – 16 ans

Parking gratuit au bas du village à partir de 20h

