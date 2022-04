Récital lyrique par le Duo Orfeo Eglise st Sulpice, 23 avril 2022, Saint-Sulpice-la-Pointe.

Récital lyrique par le Duo Orfeo

Eglise st Sulpice, le samedi 23 avril à 20:00

Le duo Orfeo réunit la soprano Charlotte Couleau et le pianiste Stéphane Berrone. Depuis plusieurs années, ces artistes de grande qualité donnent un grand nombre de récitals lyriques partout en France. Le répertoire qu’ils abordent est très varié, composé de mélodies et airs d’opéras célèbres ou d’œuvres à découvrir allant de la période baroque au XXe siècle. Le nom du duo reprend le titre du premier opéra de l’histoire de la musique, l’Orfeo de Monteverdi. Les deux artistes partagent leur passion pour l’opéra et pour l’Italie, berceau de cet art si intense. Charlotte Couleau a finalisé ses études de chant lyrique à Sienne (Toscane) et Stéphane Berrone est lui-même d’origine italienne. Ils ont à cœur de proposer des récitals pour mettre l’art lyrique à la portée de tous avec talent et sérieux, leurs interprétations sensibles et élégantes touchent le public directement.

12 euros (tarif réduit 8 euros -18 ans, étudiants, chômeurs, seniors)

dans le cadre de Fil~Bleu 2022 DU PASTEL DU PAYS DE COCAGNE A L’INDIGO DU JAPON organisé par le Pays de Cocagne (www.lepaysdecocagne.fr)

Eglise st Sulpice St Sulpice sur Tarn Saint-Sulpice-la-Pointe 8 Place de l’Église Tarn



2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T21:30:00