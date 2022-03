RECITAL LYRIQUE « Eugène Onéguine » – StudiOpéra Theâtre Traversière Paris Catégories d’évènement: île de France

RECITAL LYRIQUE « Eugène Onéguine » – StudiOpéra Theâtre Traversière, 20 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

Partir à la découverte d’une des “lettres” lyriques russes les plus poignantes, en compagnie de Lisa Chaïb-Auriol (soprano) et Olivier Cesarini (baryton). Déguster de petites formes musicales à l’heure de l’apéro dans le cadre chaleureux du bar du Théâtre Traversière, ça vous tente… ? Le StudiOpéra nous propose une belle immersion dans l’univers-cathédrale de l’Opéra pour finir doucement l’après-midi. Après un premier rendez-vous en février, avec l’histoire passionnelle et tragique de Carmen, il nous emmène à la découverte d’une des “lettres” lyriques russes les plus poignantes : Eugène Onéguine de Piotr Tchaïkovski. Programme : Airs et duos de Tatiana et Eugène Onéguine. Chant : Lisa Chaïb-Auriol (soprano), Olivier Cesarini (baryton). Piano, direction de chant : Vincent Laissy. Mise en scène : Elisabeth Navratil. Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière Paris 75012 Contact : 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.theatre-traversiere.fr/ https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere Date complète :

