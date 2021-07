Cambon-et-Salvergues Cambon-et-Salvergues Cambon-et-Salvergues, Hérault RÉCITAL LYRIQUE Cambon-et-Salvergues Cambon-et-Salvergues Catégories d’évènement: Cambon-et-Salvergues

Hérault

RÉCITAL LYRIQUE Cambon-et-Salvergues, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Cambon-et-Salvergues. RÉCITAL LYRIQUE 2021-07-24 – 2021-07-24

Cambon-et-Salvergues Hérault Cambon-et-Salvergues Hommage à Maria Callas, répertoire du baroque au moderne, à l’église de Cambon

Concert gratuit Hommage à Maria Callas, répertoire du baroque au moderne, à l’église de Cambon

Concert gratuit Hommage à Maria Callas, répertoire du baroque au moderne, à l’église de Cambon

Concert gratuit dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Cambon-et-Salvergues, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Cambon-et-Salvergues Adresse Ville Cambon-et-Salvergues lieuville 43.61823#2.85869