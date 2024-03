Récital lyrique Athis-Val de Rouvre, dimanche 17 mars 2024.

Récital lyrique Athis-Val de Rouvre Orne

Un événement culturel qui se tiendra en l’église de La Carneille à 16h.

Deux voix exceptionnelles (sopranos) interpréteront des œuvres empruntées à la musique baroque et à la musique classique Sylvie-Jane Courapied et Andréa Constantin.

Les artistes seront accompagnées au piano par le concertiste Thomas Spyros.

Le tarif est de 10 euros par adulte.

7 euros de 12 à 18 ans.

Gratuit pour les enfants -12 ans

Billetterie sur place, 3/4 heure avant le récital.

Billetterie Lire et Flâner, 8 rue de la Suisse Normande, 61100 Segrie-Fontaine.

Également sur place,3/4 heure avant le récital.

Contact 06 61 15 16 41

Un événement culturel qui se tiendra en l’église de La Carneille à 16h.

Deux voix exceptionnelles (sopranos) interpréteront des œuvres empruntées à la musique baroque et à la musique classique Sylvie-Jane Courapied et Andréa Constantin.

Les artistes seront accompagnées au piano par le concertiste Thomas Spyros.

Le tarif est de 10 euros par adulte.

7 euros de 12 à 18 ans.

Gratuit pour les enfants -12 ans

Billetterie sur place, 3/4 heure avant le récital.

Billetterie Lire et Flâner, 8 rue de la Suisse Normande, 61100 Segrie-Fontaine.

Également sur place,3/4 heure avant le récital.

Contact 06 61 15 16 41 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:00:00

fin : 2024-03-17

Eglise de la Carneille

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie manesse.jeanpierre@gmail.com

L’événement Récital lyrique Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2024-03-07 par Flers agglo