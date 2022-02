Récital Lynda Kent et ses musiciens La Ciotat, 18 février 2022, La Ciotat.

Récital Lynda Kent et ses musiciens La Ciotat

2022-02-18 20:30:00 – 2022-02-18

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Lynda Kent est une admirable chanteuse à la voix soul et puissante, cristalline et chaude. Lynda Kent transporte le public dans une esthétique enracinée dans le gospel, le blues et le jazz, pas encore assez remarqués. Peut-être parce qu’elle n’a jamais voulu jouer les starlettes et fait passer la musique au premier plan de ses aspirations, au mépris de tout plan de carrière. Cela n’en fait pas moins une des plus délicates interprètes actuelles. La musique de Lynda Kent s’adresse aussi bien aux amoureux du jazz, aux passionnés de blues ou vibrant pour la soul dans une énergie guidée par sa spiritualité.



Programme :

Plaid gold ring (Nina Simone)

Rwanda (compo Rémi Abram)

Drogue (compo Rémi Abram)

Alabama (Coltrane)

Éphémère (compo Rémi Abram)

Feed de spirit. (Zara McFarlane)

So Full of love (compo Lynda Kent. Dylan Kent)

Open heart (Zara McFarlane)

Marche du tiers monde (compo Rémi Abram)

Summertime

I’d rather go blide (Etta James)

Lynda Kent a commencé à chanter du gospel dans une chorale où elle a été très impliquée. C’est là qu’elle se découvre une passion pour le jazz et le blues. Elle a suivi des cours pendant plusieurs années avec la chanteuse d’opéra Béatrice Uria-Monzon.

Lynda Kent est une admirable chanteuse à la voix soul et puissante, cristalline et chaude. Lynda Kent transporte le public dans une esthétique enracinée dans le gospel, le blues et le jazz, pas encore assez remarqués. Peut-être parce qu’elle n’a jamais voulu jouer les starlettes et fait passer la musique au premier plan de ses aspirations, au mépris de tout plan de carrière. Cela n’en fait pas moins une des plus délicates interprètes actuelles. La musique de Lynda Kent s’adresse aussi bien aux amoureux du jazz, aux passionnés de blues ou vibrant pour la soul dans une énergie guidée par sa spiritualité.



Programme :

Plaid gold ring (Nina Simone)

Rwanda (compo Rémi Abram)

Drogue (compo Rémi Abram)

Alabama (Coltrane)

Éphémère (compo Rémi Abram)

Feed de spirit. (Zara McFarlane)

So Full of love (compo Lynda Kent. Dylan Kent)

Open heart (Zara McFarlane)

Marche du tiers monde (compo Rémi Abram)

Summertime

I’d rather go blide (Etta James)

La Ciotat

dernière mise à jour : 2022-02-15 par