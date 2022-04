Récital “Le Chant de la Mer” La Forêt-Fouesnant, 18 juin 2022, La Forêt-Fouesnant.

Récital “Le Chant de la Mer” La Forêt-Fouesnant

2022-06-18 – 2022-06-18

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant

Concert/récital d’extérieur, le “chant de la mer” interprété par la soprano Roxane Chalard et le pianiste Aurélien Richard suivi d’un moment de partage autour d’un coktail dinatoire.

A travers ce récital ces deux artistes souhaitent d’abord rendre hommage à ces compositeurs qui, bercés dès leur plus tendre enfance par le chant de la mer, y ont puisé leur inspiration. Avec les chansons bretonnes de Jean Cras et de Rhené Baton c’est tout le folklore breton et ses mystères qui s’ouvre à nous. Alice Sauvrezis, unique femme de l’Association des compositeurs bretons évoque une mer rieuse et belle, tandis que depuis son château des Côtes d’Armor, Guy Ropartz met en musique les tempêtes et les naufrages de l’amour et de la mer.

A ces perles rares, ils ont également voulu associer des monuments de la mélodie française parlant de la mer : l’impressionniste Debussy , Berlioz et Gautier Duparc et Baudelaire.

iletaitunefoisaustang@gmail.com +33 6 31 07 63 39

