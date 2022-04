RÉCITAL LAWRENCE BROWNLEE-LEVY SEKGAPANE Toulouse, 9 mai 2022, Toulouse.

RÉCITAL LAWRENCE BROWNLEE-LEVY SEKGAPANE THÉÂTRE DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse

2022-05-09 20:00:00 – 2022-05-09 THÉÂTRE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

10 18 EUR Lawrence Brownlee est l’un des plus brillants belcantistes de notre temps. Sa virtuosité légendaire et la beauté lumineuse de sa voix l’ont fait triompher dans Rossini, Bellini et Donizetti. Aujourd’hui il tend la main à un tout jeune artiste lui-même d’une virtuosité éblouissante, le ténor sud-africain Levy Segkapane. Amateur de folies vocales, ne manquez pas ce rendez-vous rare !

Lawrence Brownlee Ténor / Levy Sekgapane Ténor / Giulio Zappa Piano : Airs et duos d’opéra

Lawrence Brownlee étant souffrant, le récital prévu initialement le jeudi 7 avril est reporté au lundi 9 mai à la même heure avec les mêmes interprètes.

