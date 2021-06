Récital la Viole de Gambre un univers à part Plobannalec-Lesconil, 3 août 2021-3 août 2021, Plobannalec-Lesconil.

Récital la Viole de Gambre un univers à part 2021-08-03 – 2021-08-03

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil

Dans le but de faire découvrir un monde musical intime et riche d’émotions, Bruno Angé vous propose de partager le son de sa viole de gambe et de son univers. Les hommes ont souvent cherché dans les instruments de musique des sonorités proches de la voix humaine, la proximité du son de la viole est une expérience unique à partager autour d’un voyage dans notre passé. Cet instrument est celui des grands maîtres tels que Monsieur de Sainte Colombe, Marin Marais, Demachy, Tobias Hume…dont certains sont aujourd’hui oubliés. La viole a connu son apogée à la cour du roi Louis XIV avant de mourir lentement pour revenir à notre époque. Partageons cet univers…..

+33 6 33 17 71 64 http://www.angebruno.com/

dernière mise à jour : 2021-06-24 par