Récital Juan de la RUBIA Grandvillars, 29 mai 2022

2022-05-29 – 2022-05-29

Grandvillars Territoire-de-Belfort Grandvillars Territoire de Belfort EUR organiste de la Sagrada Familia – Barcelone

dans le cadre du centenaire de la création du département, et du dixième anniversaire de la création d’ACORG

En présence de personnalités suisses et françaises

courrier@acorg.fr +33 3 84 56 53 01 https://www.acorg.fr/

dans le cadre du centenaire de la création du département, et du dixième anniversaire de la création d’ACORG

En présence de personnalités suisses et françaises

invité d’honneur Orgue En France. Grandvillars

