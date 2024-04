RÉCITAL JODIE DEVOS / FESTIVAL D’OPERA BAROQUE ET ROMANTIQUE DE BEAUNE Salle des Pôvres Beaune, dimanche 21 juillet 2024.

Georg Friedrich Haendel, né à Halle en 1685, montra très tôt des dons exceptionnels pour la musique. Organiste de la cathédrale de sa ville natale, il part pour Hambourg en 1703, où l’on joue ses premiers opéras Almira et Nero en 1705. En 1706, il part pour l’Italie. Pendant son séjour de trois ans, il compose plusieurs œuvres lyriques : Rodrigo, Agrippina, Aci, Galatea e Polifemo.

En 1710, à Londres où il s’installe, il impose l’opéra italien à un public qui en ignorait presque tout.

Rinaldo, le premier opéra qu’il fait représenter sur la scène du Queen’s Theatre de Haymarket, qui est aussi le premier opéra italien écrit pour une scène londonienne, lui vaut un triomphe. Suit alors un nombre considérable d’oeuvres pour le Théâtre de Haymarket (Teseo, Amadigi) et pour la Royal Academy of Music (Radamisto, Giulio Cesare, Tamerlano, Rodelinda, etc).

Ses oeuvres mettent particulièrement à l’honneur les divas de l’époque, castrats et soprano.

Ce sont des airs parmi les plus beaux opéras que ce programme met en avant. .

Début : 2024-07-21 21:00:00

fin : 2024-07-21 23:30:00

Salle des Pôvres Rue de l’Hôtel-Dieu

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

