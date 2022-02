Récital Jean ferrat Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Isère

Saint-Savin Isère Saint-Savin L’Association Les Chœurs Savinois organise « Un homme libre… », un récital Jean Ferrat interprété par Yves Sanarens.

Rendez-vous à Saint-Savin le 12 Février 2022 à 18h!

Manifestation au profit d’Envol Isère Autisme. +33 6 88 75 28 37 Saint-Savin

