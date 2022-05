Récital Jean Ferrat La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Catégories d’évènement: Aveyron

La Salvetat-Peyralès

Récital Jean Ferrat La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès, 7 mai 2022, La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès. Récital Jean Ferrat 6 rue du faubourg La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès

2022-05-07 – 2022-05-07

La Salvetat-Peyralès Aveyron 6 rue du faubourg Aveyron La Salvetat-Peyralès 10 EUR “Un homme libre” , interprété par Yves Sanarens récital Jean Ferrat le samedi 7 mai à 20h30 à la salle des fêtes “Un homme libre” , interprété par Yves Sanarens OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

6 rue du faubourg La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, La Salvetat-Peyralès Autres Lieu La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès Adresse 6 rue du faubourg Ville La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès lieuville 6 rue du faubourg La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès Departement Aveyron

La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-peyralesla-salvetat-peyrales/

Récital Jean Ferrat La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès 2022-05-07 was last modified: by Récital Jean Ferrat La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès 7 mai 2022 Aveyron La Salvetat-Peyralès

La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Aveyron