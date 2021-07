AguessacAguessac Aguessac Aguessac Aguessac, Aveyron Récital Jean Ferrat Aguessac Aguessac AguessacAguessac Catégories d’évènement: Aguessac

Aveyron

Récital Jean Ferrat Aguessac Aguessac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, AguessacAguessac. Récital Jean Ferrat 2021-07-03 – 2021-07-03

Aguessac Aveyron Aguessac Aveyron Espace culturel rue de la gare direction Paulhe Aguessac Réservation conseillée. » Un homme libre » interprété par Yves Sanarens ainesnagassols@gmail.com +33 6 37 77 92 59 Réservation conseillée. Aînés Nagassols dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Aguessac, Aveyron Étiquettes évènement : Autres Lieu Aguessac Aguessac Adresse Ville AguessacAguessac lieuville 44.1517#3.0985