Récital irlandais Place de Verdun Ussel, jeudi 7 mars 2024.

Récital irlandais Place de Verdun Ussel Corrèze

Instrument emblématique de l’Irlande, la harpe d’Aliénor Mancip entonnera les airs traditionnels du pays de la Saint-Patrick et des Leprechaun, ces petits lutins issus de la mythologie celtique. Elle accompagnera le baryton irlandais Jamy Rock qui donnera vie aux textes de ses compatriotes.

Auteurs déterminants pour la construction de l’identité irlandaise, Thomas Moore et William Butler Yeats reflètent dans leurs textes l’atmosphère typique de l’île des saints et des savants, la féérie, la joie de vivre mais surtout l’hospitalité.

Le récital se veut un voyage d’amour, de guerre, de désir et d’humour, un petit trèfle qui vous portera bonheur.

Avec quelques jours d’avance, venez vous immerger dans l’ambiance de la Saint-Patrick. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07

Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine service.culture@ussel19.fr

L’événement Récital irlandais Ussel a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze