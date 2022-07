Récital : Improvisations pour piano Benerville-sur-Mer, 16 juillet 2022, Benerville-sur-Mer.

Récital : Improvisations pour piano

Eglise Saint-Christophe Benerville-sur-Mer Calvados

2022-07-16 – 2022-07-16

Benerville-sur-Mer

Calvados

Difficile de décrire le parcours de cette jeune artiste de 17 ans. L’univers de Sarah Vay est à la fois multiple et singulier, entre musique et peinture, entre imaginaire et symbolisme. Jongleuse des sons et des couleurs, elle travaille aujourd’hui sous la direction de la pianiste Amélie Stillitano et de la peintre Capucine Levasseur. Sarah Vay a étudié avec le compositeur Dominique Préchez, son « maître éternel ».

L’art minéral de Sarah de rentre dans aucune case ; il navigue dans un clair-obscur fugitif, instantané, dans une créativité tantôt mélancolique tantôt flamboyante.

