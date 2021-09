Saint-Vigor-le-Grand Saint-Vigor-le-Grand Calvados, Saint-Vigor-le-Grand Récital Hautbois et Piano par l’Orchestre Régional de Normandie Saint-Vigor-le-Grand Saint-Vigor-le-Grand Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Vigor-le-Grand

Récital Hautbois et Piano par l’Orchestre Régional de Normandie Saint-Vigor-le-Grand, 16 septembre 2021, Saint-Vigor-le-Grand. Récital Hautbois et Piano par l’Orchestre Régional de Normandie 2021-09-16 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-16 21:15:00 21:15:00

Saint-Vigor-le-Grand Calvados Saint-Vigor-le-Grand Hautbois et piano sont ici réunis pour un récital proposant trois œuvres incontournables du répertoire associant ces deux instruments : Les trois romances de Schumann, la Sonate de Saint-Saëns et la Sonate de Poulenc. Ces pièces illustrent toutes les facettes et les différentes possibilités expressives du hautbois qui se fait tour à tour profond, goguenard ou nostalgique.

En miroir à ces trois œuvres, les instrumentistes s'illustreront dans deux œuvres en solo : le très impressionniste 1er livre des Images de Debussy pour piano et la pièce méditative de Philippe Hersant pour hautbois seul : Shehnaï.

