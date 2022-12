RÉCITAL HARPE Capestang Capestang Catégories d’évènement: Capestang

Hérault

RÉCITAL HARPE Capestang, 15 janvier 2023, Capestang . RÉCITAL HARPE Place Jean Jaurès Capestang Hérault

2023-01-15 – 2023-01-15 Capestang

Hérault Récital harpe solo

Jeune talent primé à l’international : Zoé

Entrée et participation libre

Organisé par les Amis de la Collégiale Récital harpe solo

Jeune talent primé à l’international : Zoé +33 4 67 37 85 29 Capestang

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Capestang, Hérault Autres Lieu Capestang Adresse Place Jean Jaurès Capestang Hérault Ville Capestang lieuville Capestang Departement Hérault

Capestang Capestang Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capestang/

RÉCITAL HARPE Capestang 2023-01-15 was last modified: by RÉCITAL HARPE Capestang Capestang 15 janvier 2023 Capestang Hérault Place Jean Jaurès Capestang Hérault

Capestang Hérault