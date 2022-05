RÉCITAL FRANZ LISZT – COMBRÉE Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou Récital donné par la pianiste japonaise Mayuko Ishibashi sur un panioforte de 1896

Récital Franz Liszt donné par la pianiste Mayuko Ishibashi au Château des Hommeaux à Combrée, le 15 mai 2022.

Récital donné par la pianiste japonaise Mayuko Ishibashi sur un panioforte de 1896

Réservation obligatoire

