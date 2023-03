Récital flamenco de Pedro Barragán Flamenco en France, 21 avril 2023, Paris.

Le vendredi 21 avril 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Tarifs :

Normal : 25 €

Adhérents / Réduit : 15 €

Enfant : 10 €

RÉSERVATION EN LIGNE https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-pedro-barragan

Vente de billets sur place et sans réservation dans le limite des places disponibles.

Billet non remboursable et non échangeable.

Cela faisait longtemps que Flamenco en France souhaitait réinviter ce guitariste talentueux et faire découvrir au public parisien son dernier travail, « Chinitas », paru en 2021.

Pedro Barragán commence son apprentissage au conservatoire supérieur del Liceo de Barcelone. Il a pour maître Manuel Granados. Pour le parfaire, il part à Séville, à la Fundación Cristina Heeren.

Ses maestros : Juan Habichuela, Rafael Riqueni, Manolo Franco ou Eduardo Rebollar, entre autres.

En 2005, il passe de l’autre côté de la barrière et enseigne à la Fundación la technique de guitare flamenca pour l’accompagnement du chant et de la danse. Parallèlement, Pedro Barragán se produit sur scène, accompagnant les grands noms du cante et du baile, Ines Bácan, Carmen Linares, Manuel Romero ou Miguel Ochando, El Choro ou encore La Choni.

Ce guitariste est loin d’être un inconnu pour Flamenco en France. Lors d’une soirée inoubliable en 2006, nous avions découvert un duo bourré de talent, la chanteuse Gema Caballero et le guitariste Pedro Barragán. Pedro et Gema sont revenus pour le festival Voix de Femmes que l’association avait organisé au théâtre de l’Epée de Bois les 6, 7 et 8 mars 2009. En 2012, à la peña, Juan Vergillo donnait une conférence passionnante, faisant revivre la République espagnole au travers du flamenco. Elle était illustrée par le chant de Rocio Marquez et la guitare de Pedro Barragán.

Dix ans se sont écoulés depuis ce dernier rendez-vous, le temps pour Pedro de mûrir et de graver son premier disque soliste, œuvre d’art pleine de délicatesse et de sensibilité, sans effet facile, Chinitas. Il s’écoute comme un concerto.

Vendredi 21 avril 2023 à 20h30, l’association vous convie à un moment de grâce avec Pedro Barragán pour la présentation de son disque « Chinitas ». Ouverture des portes à 18h45.

Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris

Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-de-pedro-barragan-2023-02-23 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-pedro-barragan

droits reservés Guitare flamenco