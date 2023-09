Récital flamenco avec Manuel Tañé Flamenco en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Récital flamenco avec Manuel Tañé Flamenco en France Paris, 10 novembre 2023, Paris. Du vendredi 10 novembre 2023 au samedi 11 novembre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

.Tout public. payant Tarifs plein : 28 € Tarif réduit adhérent Flamenco en France, Chômeur, étudiant : 18 € Manuel Tañé ouvre la saison des récitals au local de Flamenco en France. Il sera accompagné par Dani Barba à la guitare. Manuel Tañé ouvre la saison des récitals au local de Flamenco en France. Il sera accompagné par Dani Barba à la guitare. Natif de Jerez de la Frontera, Manuel Tañé

a une longue expérience de cantaor, durant laquelle il s’est forgé une

réputation de chanteur solide et sauvage, attaché au cante flamenco

traditionnel.

Dani Barba, guitariste

originaire d’Arcos de La Frontera, l’accompagnera à la guitare, avec

toute la finesse qui le caractérise. Flamenco en France 33 rue des Vignoles 75020 Paris Contact : https://www.flamencoenfrance.fr/evenements/recital-de-cante-manuel-tane-2023-07-13 +33143489992 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france

Nathalie Magret Musique flamenco Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Flamenco en France Adresse 33 rue des Vignoles Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Flamenco en France Paris latitude longitude 48.8539009908465,2.39960703179221

Flamenco en France Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/