Récital et dialogue avec Benjamin Bernheim —————————————— ### En partenariat avec France Musique. ### Le ténor français propose un récital commenté avec la complicité d’**Alexandre** **Dratwicki**, directeur artistique du Palazzetto Bru Zane, autour du programme de son dernier album ‘Boulevard des Italiens’ chez Deutsche Grammophon ### Pianiste : **Felix Ramos**, chef de chant en résidence à l’Académie de l’Opéra de Paris

réservation obligatoire à partir du 23 avril : www.operadeparis.fr

Récital du ténor Benjamin Bernheim suivi d'une séance dédicace. Opera Bastille Place de la Bastille Paris

2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T22:00:00

