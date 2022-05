Récital – Duo piano & violoncelle – Dana Ciocarlie & Astri – Festival Ad Lib Saint-Martin-des-Champs, 3 juin 2022, Saint-Martin-des-Champs.

Récital – Duo piano & violoncelle – Dana Ciocarlie & Astri – Festival Ad Lib Rue Park ar Roudour Roudour Saint-Martin-des-Champs

2022-06-03 – 2022-06-03 Rue Park ar Roudour Roudour

Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs

Il ya 25 ans, encore une enfant, Astrig Siranossian assista à Romans sur Isère, sa ville natale, au premier concert en France de la pianiste roumaine Dana Ciocarlie. Bien des années plus tard, elle lui confiera que le souvenir de ce concert est resté gravé dans son coeur. De son côté Dana la découvrit lors de la parution de son premier disque. Dana & Astrig étaient faites pour jouer ensemble, et c’est chose faite. Astrig est l’invitée de Dana pour enregistrer des oeuvres de la musique arménienne dans son dernier album Bubbles ». Ces deux musiciennes cultivent une passion commune pour les musiques issues du folklore. Elles sont au coeur de leur récital Mariage de l’Orient et de l’Occident ». Tout au cours de leur récital, elles nous entraînerons en Orient avec les chansons et danses arméniennes, en passant par l’ Europe de l’Est avec la musique roumaine, et en Europe Centrale : au programme, Johannes Brahms, Manuel de Falla et Astor Piazolla.

Il ya 25 ans, encore une enfant, Astrig Siranossian assista à Romans sur Isère, sa ville natale, au premier concert en France de la pianiste roumaine Dana Ciocarlie. Bien des années plus tard, elle lui confiera que le souvenir de ce concert est resté gravé dans son coeur. De son côté Dana la découvrit lors de la parution de son premier disque. Dana & Astrig étaient faites pour jouer ensemble, et c’est chose faite. Astrig est l’invitée de Dana pour enregistrer des oeuvres de la musique arménienne dans son dernier album Bubbles ». Ces deux musiciennes cultivent une passion commune pour les musiques issues du folklore. Elles sont au coeur de leur récital Mariage de l’Orient et de l’Occident ». Tout au cours de leur récital, elles nous entraînerons en Orient avec les chansons et danses arméniennes, en passant par l’ Europe de l’Est avec la musique roumaine, et en Europe Centrale : au programme, Johannes Brahms, Manuel de Falla et Astor Piazolla.

Rue Park ar Roudour Roudour Saint-Martin-des-Champs

dernière mise à jour : 2022-05-12 par