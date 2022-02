Récital d’orgues Eglise Saint Paul Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Eglise Saint Paul, le dimanche 27 février à 15:30

L’association ACCRORGUE est heureuse de vous inviter au 2° concert de la saison 2022 en l’église Saint-Paul 28, avenue de Pessicart – 06100 Nice Dimanche 27 Février à 15h30 Récital d’orgues Laurent Fievet Professeur au CRD de Grasse Organiste à la Cathédrale de Grasse et à la Basilique Notre-Dame de Nice au programme Bach, Franck, Widor, Dupré Entrée libre- Plateau [https://www.facebook.com/accrorgue](https://www.facebook.com/accrorgue) accrorgue@hotmail.fr Selon la législation en vigueur actuellement la présentation du Pass Sanitaire est obligatoire à l’entrée du concert. Merci de votre compréhension

participation libre

