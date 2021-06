Récital d’orgue Saint-Quay-Portrieux, 8 août 2021-8 août 2021, Saint-Quay-Portrieux. Récital d’orgue 2021-08-08 21:00:00 – 2021-08-08 Rue Jeanne d’Arc Eglise

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Récital par David Le Bourlot, organiste émérite, fondateur de l’association « Le clavier enchanteur ».

A 21h à l’église paroissiale. Libre participation.

dernière mise à jour : 2021-06-22

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Rue Jeanne d'Arc Eglise Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville 48.65307#-2.83491