RÉCITAL D’ORGUE Saint-Dié-des-Vosges, 8 mai 2022, Saint-Dié-des-Vosges. RÉCITAL D’ORGUE Rond-point des Combattants d’AFN et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 Rond-point des Combattants d’AFN et Téo Cathédrale

Saint-Dié-des-Vosges Vosges De l’Avent à Pâques avec Marie-Laure Charron, organiste à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. +33 3 29 42 22 22 Rond-point des Combattants d’AFN et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges

