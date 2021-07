Saint-Cyprien Saint-Cyprien Dordogne, Saint-Cyprien Récital d’Orgue Saint-Cyprien Saint-Cyprien Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Cyprien

Récital d’Orgue Saint-Cyprien, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Cyprien. Récital d’Orgue 2021-07-22 18:00:00 – 2021-07-22

Saint-Cyprien Dordogne Saint-Cyprien Prochain récital d’orgue qui aura lieu en l’Abbatiale de Saint-Cyprien le Jeudi 22 juillet à 18 heures.

Aux claviers, Franck Besingrand originaire de Rodez et que nous sommes ravis d’accueillir et d’écouter.

Entrée GRATUITE – Participation volontaire à la fin. Prochain récital d’orgue qui aura lieu en l’Abbatiale de Saint-Cyprien le Jeudi 22 juillet à 18 heures.

Aux claviers, Franck Besingrand originaire de Rodez et que nous sommes ravis d’accueillir et d’écouter.

Entrée GRATUITE – Participation volontaire à la fin. Prochain récital d’orgue qui aura lieu en l’Abbatiale de Saint-Cyprien le Jeudi 22 juillet à 18 heures.

Aux claviers, Franck Besingrand originaire de Rodez et que nous sommes ravis d’accueillir et d’écouter.

Entrée GRATUITE – Participation volontaire à la fin. Agence PRESTANT PERIGORD dernière mise à jour : 2021-07-01 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Cyprien Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cyprien Adresse Ville Saint-Cyprien lieuville 44.86888#1.04768

Évènements liés