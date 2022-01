Récital d’orgue Saint-Briac-sur-Mer, 20 février 2022, Saint-Briac-sur-Mer. Récital d’orgue Église de Saint-Briac Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine Saint-Briac-sur-Mer Organiste à la Cathédrale de Rennes et à la Cathédrale de Saint-Malo, Loïc Georgeault parcourra les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Félix Mendelssohn, Charles-Villiers Stanford ou encore César Franck. Tarif : 10€, réduit 5€ : membres ORG, UTLS, bénéficiaires CCAS Dimanche 20 février 2022 – 17h – Église de Saint-Briac +33 6 15 88 31 02 https://www.orguesrivegauche.com/la-saison.php Organiste à la Cathédrale de Rennes et à la Cathédrale de Saint-Malo, Loïc Georgeault parcourra les œuvres de Jean-Sébastien Bach, Félix Mendelssohn, Charles-Villiers Stanford ou encore César Franck. Tarif : 10€, réduit 5€ : membres ORG, UTLS, bénéficiaires CCAS Dimanche 20 février 2022 – 17h – Église de Saint-Briac Église de Saint-Briac Rue du Vieux Clocher Saint-Briac-sur-Mer

