Récital d’orgue Royaucourt-et-Chailvet, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Royaucourt-et-Chailvet.

Récital d’orgue 2021-07-24 – 2021-07-24

Royaucourt-et-Chailvet Aisne Royaucourt-et-Chailvet

Pierre Jacquet a obtenu un premier prix d’orgue dans la classe de Michel Chapuis au Conservatoire National de Strasbourg et une médaille d’or dans la classe d’André Isoir à l’Ecole de musique d’Orsay. Tout en menant une carrière d’économiste du développement et de professeur d’économie dans une grande école française, il a poursuivi une activité de concertiste et s’est produit en France et dans plusieurs pays étrangers, notamment Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Etats-Unis. Résidant souvent dans le Laonnois, il se réjouit de pouvoir faire entendre les sonorités de plusieurs orgues historiques dans l’acoustique généreuse de l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme :

Nicolas de Grigny (1672-1703) Banque de sons de l’orgue Boizard de St-Michel-en-Thiérache (1714)

Kyrie, Premier Livre d’Orgue (1699) : 1er Kyrie en taille à 5 / Fugue à 5 qui renferme le chant du Kyrie / Cromorne en taille à 2 parties / Trio en dialogue / Dialogue sur les grands jeux

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) Banque de sons de l’orgue Schnitger de l’église St-Michel de Zwolle (Pays-Bas, 1724)

Prélude et fugue en ut mineur, BWV 546

Sonate en trio n° 6 en sol majeur, BWV 530 : Vivace, Lento, Allegro

Prélude et fugue en sol mineur, BWV 535

César Franck (1822-1890) Banque de sons de l’orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’église St-Etienne de Caen (1885)

Prélude, Fugue et Variations

Jehan Alain (1911-1940) Banque de sons de l’orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’église St-Etienne de Caen (1885)

Litanies (1937)

contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com https://amis-st-julien-royaucourt.org/

dernière mise à jour : 2021-07-08