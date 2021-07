Récital d’orgue Porspoder, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Porspoder.

Récital d’orgue 2021-07-16 20:00:00 – 2021-07-16 21:00:00

Porspoder Finistère

Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait partie des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes français. Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème siècles. David Cassan est actuellement titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.

Il interprétera des oeuvres de G.F Haendel, G.Scheidt, J. Stanley , J.S Bach et des improvisations.

David Cassan vient d’autant plus volontier jouer l’orgue de Jean François Dupont de Porspoder qu’il a grandi à Caen , ville d’origine de ce facteur d’orgue, qu’il a fait ses débuts aux orgues de l’église St André ou les splendides orgues de l’église St Pierre de Caen du même facteur d’orgue.

