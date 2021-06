RÉCITAL D’ORGUE PAR SACHA DHÉNIN Raon-l’Étape, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Raon-l'Étape.

16:00:00 – 17:15:00 Église Saint-Georges Rue Denfert Rochereau

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape

Sacha Dhénin, jeune musicien de 24 ans, est organiste supplément de la cathédrale Saint-Louis de Versailles et est professeur d’orgue au Conservatoire de Poissy. Il pratique à haut niveau son art, en ayant obtenu son prix mention très bien à l’unanimité dans la classe d’Éric Lebrun au Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, en parallèle de ses études de mathématiques à l’Université Pierre et Marie Curie. De plus, dans le même établissement, il suit les enseignements de David Cassan en improvisation. En outre, il a été le lauréat du Prix André Monsaingeon en 2018, récompensant la meilleure interprétation d’une œuvre de Bach, et en 2019, il a remporté le prix du public et le second prix au concours d’orgue de Douai.

Au programme : Jean-Sébastien Bach, César Franck, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann et improvisations.

+33 6 60 37 47 47

OAPV

