Eglise Saint-Médard, le vendredi 19 novembre à 20:30

Marie-Agnès Grall-Menet a été organiste à Notre-Dame d’Espérance à Paris dès l’âge de 17 ans. Depuis plus de 30 ans, elle tient les claviers du grand orgue de Saint-Nicolas du Chardonnet à Paris, et y donne les concerts de Noël et Pâques. Marie-Agnès nous propose un parcours musical dans notre belle France avec des oeuvres originales et plaisantes de compositeurs variés allant du Baroque à l’époque contemporaine. Présentation nécessaire du pass sanitaire à l’entrée. Les tarifs : ● 1 concert 12 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit et groupe) / 6 € (élèves des conservatoires) ● 2 à 3 concerts 10 € (plein tarif) / 8€ (tarif réduit) / 3 € (élèves des conservatoires) Tarif réduit : pour les demandeurs d’emploi, – de 18 ans, étudiants, familles nombreuses, personnes handicapées et leur accompagnateur, sur présentation d’un justificatif. Tarif groupe : s’applique pour l’achat de 10 places d’un même concert. Billetterie : mardis et jeudis de 14h30 à 18h samedi de 10h à 12h Office de tourisme 2, rue Philisbourg – Brunoy 01 69 43 71 21 Une billetterie sera également disponible sur place, une heure avant le début des concerts.

billetterie.aggloculture.fr/content

Eglise Saint-Médard 14, rue Monmartel, Brunoy Brunoy Essonne



