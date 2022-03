Récital d’orgue par Johann Vexo Delle Delle Catégories d’évènement: DELLE

Pour les trente ans de Amis de l'orgue de Delle, Johann Vexo interprètera l'intégralité de la troisième partie de la KLAVIERÛBUNG de Jean Sébastien Bach.

