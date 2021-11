Bouc-Bel-Air Eglise Saint-Andre Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Récital d’orgue | Olivier Wyrwas Eglise Saint-Andre Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

Bouches-du-Rhône

Récital d’orgue | Olivier Wyrwas Eglise Saint-Andre, 14 novembre 2021, Bouc-Bel-Air. Récital d’orgue | Olivier Wyrwas

Eglise Saint-Andre, le dimanche 14 novembre à 17:00

L’Église de Bouc-Bel-Air accueillera Olivier Wyrwas, le dimanche 14 novembre 2021 à 17h00 pour un récital d’Orgue autour des Œuvres de Johann Ulrich STEIGLEDER, Heinrich SCHEIDEMANN, Matthias WECKMANN & Johann Sebastian BACH. Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de Bouc-Bel-Air. Infos et réservations : Eglise Saint-André BOUC-BEL-AIR Masque obligatoire Tarifs : 12*/15€ (gratuit pour -20ans) infos : 06 88 53 10 57 *Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, CE, adhérents….

12 / 15€ (gratuit pour – 20ans)

♫♫♫ Eglise Saint-Andre 4 Rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Eglise Saint-Andre Adresse 4 Rue Bourbon, 13320 Bouc-Bel-Air Ville Bouc-Bel-Air lieuville Eglise Saint-Andre Bouc-Bel-Air