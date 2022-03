Récital d’orgue La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole Gironde La Réole EUR 15 15 Récital d’orgue avec Bruno Morin, 1er prix du concours international d’interprétation de Chartres 1994.

Récital d'orgue avec Bruno Morin, 1er prix du concours international d'interprétation de Chartres 1994.

Au programme : Nicolas DE GRIGNY, Wolfgang Amadeus MOZART, Johannes BRAHMS, César FRANCK, Louis VIERNE et Jehan ALAIN.

