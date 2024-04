Récital d’orgue Karol Mossakowski Place Saint-Michel Quimperlé, vendredi 12 avril 2024.

Récital du grand organiste Karol Mossakowski, titulaire des grandes orgues de St Sulpice à Paris.

Né en Pologne en 1990, est un organiste concertiste international vivant en France. Premier prix du concours du Printemps de Prague et Grand Prix de Chartres, il est organiste titulaire du grand-orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’Église Saint-Sulpice de Paris1 et professeur d’improvisation à l’École supérieure de musique du Pays Basque (Musikene). Il est également artiste en résidence à NOSPR à Katowice, après avoir occupé la même fonction à Radio France entre 2019 et 2022.

Concert organisé par le Conservatoire de Quimperlé communauté

Programme à venir

Entrée libre .

Début : 2024-04-12 20:00:00

fin : 2024-04-12 21:30:00

Place Saint-Michel Eglise ND de l’Assomption

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne conservatoire@quimperle-co.bzh

