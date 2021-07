Raon-l'Étape Raon-l'Étape Raon-l'Étape, Vosges RECITAL D’ORGUE EN L’EGLISE SAINT GEORGES Raon-l’Étape Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

RECITAL D'ORGUE EN L'EGLISE SAINT GEORGES
2021-07-11
Rue Denfert Rochereau Eglise Saint Georges
Raon-l'Étape Vosges

Raon-l’Étape Vosges Récital d’orgue par Sacha Dhénin, 1er prix du conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, organiste supplémant à la Cathédrale de Versailles et professeur d’orgue au Conservatoire de Poissy.

Au programme : Bach, Mendelssohn, Brahms, Franck, Schumann, improvisations, … +33 6 60 37 47 47 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

