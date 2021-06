Paris Eglise de La Madeleine Paris Les Dimanches musicaux de La Madeleine Eglise de La Madeleine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Dimanches musicaux de La Madeleine Eglise de La Madeleine, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Paris. Les Dimanches musicaux de La Madeleine

Eglise de La Madeleine, le dimanche 11 juillet à 16:00

Pascal Rouet (Charleville-Mézieres) oeuvres de Mendelssohn, Schumann, Alain, Houtart, Marchand, Watanabe

Entrée libre – Libre participation

récital d’orgue Eglise de La Madeleine Paris 75008 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de La Madeleine Adresse Paris 75008 Ville Paris lieuville Eglise de La Madeleine Paris