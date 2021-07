Ebersmunster Ebersmunster Bas-Rhin, Ebersmunster Récital d’orgue Ebersmunster Ebersmunster Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ebersmunster Bas-Rhin Ebersmunster 0 EUR Récital d’orgue de Jean-Baptiste Monnot, de Rouen, avec au programme des œuvres de Bach, Schumann et Mendelsshon en l’église Abbatiale St Maurice. Récital d’orgue en l’Eglise Abbatiale St Maurice +33 3 88 85 78 32 Récital d’orgue de Jean-Baptiste Monnot, de Rouen, avec au programme des œuvres de Bach, Schumann et Mendelsshon en l’église Abbatiale St Maurice. dernière mise à jour : 2021-07-24 par

