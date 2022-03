RÉCITAL D’ORGUE DE MARINA TCHEBOURKINA Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

RÉCITAL D'ORGUE DE MARINA TCHEBOURKINA
Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers

2022-05-08 17:00:00 – 2022-05-08 19:00:00
Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame
Mamers Sarthe

Mamers Sarthe Spécialiste de la musique d’orgue baroque, Marina Tchébourkina a participé récemment au Festival d’Orgue d’Argentan, où elle a connu un véritable triomphe. C’est aussi avec grand plaisir qu’elle va jouer sur notre bel instrument, fraichement rénové, grâce à la générosité des habitants qui ont suivi l’association des Amis des Orgues de Mamers. Prenez date de ce bel évènement mamertin ! Marina Tchébourkina va découvrir les orgues de l’église Notre-Dame de Mamers, tout récemment restaurées. Ce récital est donné à l’occasion de son inauguration. orguesmamers@gmail.com +33 2 43 33 89 80 https://orguesmamers.wixsite.com/website Spécialiste de la musique d’orgue baroque, Marina Tchébourkina a participé récemment au Festival d’Orgue d’Argentan, où elle a connu un véritable triomphe. C’est aussi avec grand plaisir qu’elle va jouer sur notre bel instrument, fraichement rénové, grâce à la générosité des habitants qui ont suivi l’association des Amis des Orgues de Mamers. Prenez date de ce bel évènement mamertin ! Rue du 115ème RI Eglise Notre-Dame Mamers

